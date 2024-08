Ituano derrota Goiás para ganhar força na luta para fugir do Z4

Em partida transmitida pela TV Brasil, o Ituano derrotou o Goiás por 1 a 0 no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, para ganhar força na luta para fugir do Z4 (zona do rebaixamento) da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Galo de Itu chegou aos 22 pontos, na 17ª posição, a apenas dois do CRB, primeira equipe fora do Z4 e que visita a Chapecoense ainda na 23ª rodada. Já o Esmeraldino permanece com 32 pontos, na 7ª colocação.

A vitória do Ituano foi garantida aos 7 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Bruno Xavier chegou de carrinho para superar o goleiro Tadeu após boa jogada de Guilherme Lazaroni.