Ivan Cordeiro propõe queima de fogos na Lagoa das Bateias com intuito de valorizar passagem de ano na zona oeste de Conquista

Foto: Divulgação

De acordo com o edil, a localidade é um dos principais pontos turísticos da zona Oeste da cidade. 13 de dezembro de 2023 | 15:46

O vereador de Vitória da Conquista, Ivan Cordeiro (PTB), indicou à prefeita Sheila Lemos a realização da celebração da passagem de Ano-Novo com queima de fogos na Lagoa das Bateias. De acordo com o edil, a localidade é um dos principais pontos turísticos da zona Oeste da cidade.

Ivan salientou que a prefeita vem realizando uma das mais importantes obras urbanísticas dos últimos anos no município: a revitalização da Lagoa das Bateias. Para o vereador, o espaço é privilegiado de cultura, esporte e lazer.

“Essas ações demonstram que o governo municipal atende de forma igualitária todas as áreas da cidade, a prefeita Sheila Lemos investiu fortemente na iluminação do local com as luzes de natal, embelezando ainda mais as noites da Lagoa das Bateias”, disse o edil.

Para valorizar ainda mais o espaço, a indicação de Ivan Cordeiro tem o intuito de inaugurar a primeira queima-de-fogos na Lagoa das Bateias, “permitindo que as milhares de pessoas da zona oeste e de toda a cidade possam contemplar a passagem de ano em um ambiente familiar e podendo celebrar com uma das mais bonitas paisagens de nossa cidade”, justificou.

Comentários