Ivana Bastos fala em proporcionalidade da bancada e reafirma apoio a Adolfo Menezes para presidência da AL-BA

Faltando menos de uma semana para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), a deputada estadual Ivana Bastos (PSD) voltou a falar em proporcionalidade das bancadas ao indicar que a presidência da Casa vai ficar sob comando do PSD. Na manhã desta quarta-feira (29), a parlamentar também reforçou seu apoio a Adolfo Menezes (PSD), atual presidente, que tenta garantir mais dois anos no posto.

“Nós temos um compromisso com o governador da proporcionalidade das bancadas. O PSD é a maior bancada da Assembleia Legislativa, então a presidência fica com o PSD. Esse compromisso que a gente tem, o deputado Adolfo Menezes é candidato à reeleição. Tenho certeza que a gente vai conseguir esses dois anos de mandato com Adolfo que foi um excelente gestor, um excelente presidente. E as coisas têm acontecido, a gente tem conversado, até segunda-feira eu acho que afunila e estamos unidos, o importante é isso E a casa sai bem mais forte”, disse durante o 8º Encontro de Prefeitos da Bahia, no Centro de Convenções de Salvador.