Ivete sai da Globo e deve ser substituida por Eliana em reality

1 de 1 Foto colorida de Eliana – Metrópoles – Foto: ReproduçãoTitular do Pipoca da Ivete e do The Masked Singer Brasil, ambos da Globo, Ivete Sangalo fará uma pausa na carreira de apresentadora para se dedicar totalmente à música. Segundo o jornal O Tempo, a emissora já tem uma sucessora em vista: Eliana.

A loira, que deve deixar a SBT até o final do mês, deve comandar o The Masked Singer em 2025, quando a atração voltará ao ar.

Caso isso se concretize, Eliana vai trabalhar diretamente com o marido, Adriano Ricco, que é diretor do programa.

