Ivete Sangalo é confirmada no Festival Virada Salvador; festa terá cinco dias de duração

A cantora Ivete Sangalo está confirmada como uma das atrações no Festival Virada Salvador. A participação da artista, no entanto, não irá acontecer no dia da virada, como era um tradição na festa. A informação foi confirmada ao Bahia Notícias pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), durante entrevista nesta terça-feira (22) na inauguração de uma escola no Centro Histórico de Salvador.

Neste ano, a festa acontecerá entre os dias 27 e 31 de dezembro na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. De acordo com o prefeito, foi um acordo entre as duas partes de que a virada seria feita por outro artista.

“Ivete esse ano, a gente já tinha combinado que ela não faria com a gente, e a gente acertou com Léo Santana. Ivete vai tocar, acho que possivelmente 27 ou 28 de dezembro, ela vai estar no nosso Festival da Virada, mas não irá comandar a virada. A gente também tem outros grandes artistas”, afirmou Bruno.