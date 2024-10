Ivete Sangalo fala sobre pretendentes de Marcelo e namoro do filho: “Vou ser a melhor sogra”

“Já ouvi vários gritos e eu tô aqui para jogo. Vou ser a melhor sogra”, disse Ivete que garante que não será a mãe ciumenta para o lado do filho. “Que ciúmes, nunca. Esse aí é do papai”, afirmou.

Em conversa com os seguidores, a artista afirmou que apesar de Marcelo nunca ter namorado oficialmente, o herdeiro, que completou 15 anos recentemente, já tem pretendentes e ela não vê como um grande problema na vida.

Cantora, compositora, mãe, empreendedora e sogra… O próximo rótulo de Ivete Sangalo está por vir e a artista revelou que está pronta para assumir o papel quando o primogênito, Marcelo Sangalo Cady, aparecer com uma pretendente em casa.

O adolescente, que não esconde curtir a boa e velha farra com os amigos, chegou a falar em entrevista durante o Carnaval que tem contatinhos na agenda. No Instagram, o jovem brincou sobre o fato de ainda não ter ninguém em julho deste ano. “Porra! Queria uma namorada pra ficar abraçado vendo filme. Não aguento mais ficar de revoada”, escreveu em um story que foi deletado.

Recentemente, Ivete também falou sobre o futuro do filho pós colégio e afirmou que estará para apoiar o primogênito no caminho que ele escolher. Marcelo, que é apaixonado por música e produz alguns artistas do trap na Bahia, também gosta dos esportes e disputou dois campeonatos de futebol recentemente.