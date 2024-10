Ivete Sangalo ganha homenagem em programa da Globo; saiba previsão para atração ir ao ar

Entre as músicas apresentadas por Ivete estavam ‘Rua da Saudade’, ‘Seus Recados’ e ‘O Mundo Vai’, e a artista se emocionou ao ouvir Priscila cantar ‘Quando a Chuva Passar’.

A cantora Ivete Sangalo será a próxima homenageada do programa Altas Horas. A atração, que desde 2023 tem feito tributos a grandes artistas da cultura brasileira, decidiu celebrar a vida e carreira da artista, que neste ano completa 30 anos de estrada.

Para receber a artista, o anfitrião da atração, Serginho Groisman, usou uma camisa estampada com uma foto dos dois tirada na passagem da baiana pelo programa em 2018. A previsão dada pela emissora para que o programa vá ao ar é no dia 9 de novembro.

Durante o programa, Ivete falou sobre a vida nos palcos, vida pessoal, a relação com os fãs e as novidades da carreira. Após a gravação, Ivete fez questão de atender os fãs que estavam na plateia e posou para foto com os “zamuris.

Foto: Instagram