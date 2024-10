Ivete Sangalo “muda” carreira e pode entrar no samba; saiba detalhes

Depois de Ludmilla e Glória Groove, a cantora Ivete Sangalo pode ser a próxima artista a entrar de vez no mundo do samba. A baiana solicitou um pedido de registro de marca junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) que indica que o próximo projeto musical da ex-apresentadora do The Masked Singer Brasil pode estar vinculado a este gênero musical.

Ivete Sangalo solicitou o registro do nome Ivete Samba junto ao órgão do Ministério da Economia. A coluna Fabia Oliveira apurou que o pedido de registro da marca foi feito no dia 18 de setembro, mas ainda não foi finalizado pois está aguardando o prazo de apresentação de possíveis oposições.

O projeto foi registrado em nome da própria cantora, com o escritório Baril & Advogados Associados como representante legal. Em sua descrição, o projeto é definido como “apresentação de espetáculos de variedades” e “fornecimento de programas de televisão, não baixáveis, através de serviços de vídeo sob demanda”.

A assessoria de imprensa de Ivete Sangalo, por sua vez, afirmou apenas que não tem nada a dizer, por hora, sobre o assunto.

Vale lembrar que Ivete Sangalo já se aventurou no mundo do samba e pagode outras vezes, mas sempre com participações especiais. Em 2017, a cantora baiana gravou uma participou no DVD de Thiaguinho, o Ousadia e Alegria. No ano passado, foi a vez do sambista participar do programa Pipoca, comandado pela artista na Globo.

Ivete Sangalo pode estar interessada em entrar numa vertente que tem dado frutos positivos a outras artistas. Ludmilla foi a primeira a encontrar no samba e pagode uma forma de movimentar a carreira. Em 2020, ela lançou o Numanice, álbum em que interpreta grandes sucessos do gênero. Atualmente, o projeto está em sua terceira versão.

Recentemente, Glória Groove também escolheu o samba e pagode para idealizar sua nova turnê. O disco Serenata da GG foi gravado em maio deste ano e tem canções originais, regravações de suas músicas no estilo e covers de clássicos. Além disso, conta com as participações especiais de Alcione, Ferrugem, Belo, Thiago Pantaleão e Gina Garcia, mãe da artista.