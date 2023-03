IZA revela que conheceu namorado no Instagram: “Ele é um gostoso”

IZA assumiu o namoro com o jogador de futebol Yuri Lima em fevereiro deste ano. Os dois, que passaram o Réveillon juntos, publicaram uma série de fotos juntos no Valentine’s Day (Dia dos Namorados internacional) e confirmaram o relacionamento. A cantora abriu o jogo sobre o novo amor e se declarou para o amado.

“Eu acho ele um gostoso! Comecei a trocar ideia com ele pela internet. Vou falar sobre isso pela primeira vez. Conheci ele no Instagram. Meses depois que postei sobre a minha separação, entrei numa pilha de ver quem tinha me mandado mensagem. Tinham coisas interessantes e completamente aleatórias”, explicou, em entrevista à Marie Claire.

Em fevereiro de 2023, a cantora IZA e o jogador de futebol Yuri Lima assumiram o namoroReprodução/Instagram

Em entrevista a Maria Claire, a artista explicou que conheceu o amado no InstagramReprodução/Instagram

Após o divórcio, IZA olhou as mensagens que havia recebido no Instagram e começou a conversar com o jogadorReprodução/Instagram

Jogador é apontado como affair de IzaReprodução

IZA contou que gostou do jogador logo de cara. “Achei uma mensagem do Yuri, fui stalkear e vi que ele era tão discreto quanto eu. A gente começou a se falar e achei ele muito maneiro, uma pessoa fodona, incrível, gostosa de conversar. Aí decidi ver qual era desse menino. A gente se encontrou e foi incrível. E cá estou eu, namorando”, declarou.

A cantora ainda falou sobre ter sido shipp com Lewis Hamilton durante um jantar. “Até falei com ele (Hamilton) depois do jantar, mas não sei se ficou sabendo (da repercussão). Como ia dizer que estavam fazendo montagens sobre nossos possíveis filhos? Achei que seria demais! [risos]. Era um jantar, mas foi a minha foto que repercutiu. Foi engraçado. Sinceramente, espero que ele não saiba”, disse.