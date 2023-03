Já eliminado, Vitória vence o primeiro jogo na Copa do Nordeste

A primeira vitória na Copa do Nordeste veio tarde. Já eliminado da competição, o Vitória venceu o Ceará por 2×0, na noite desta quarta-feira (8), no Barradão. Os gols do jogo foram anotados por Santiago Tréllez, de pênalti, e Diego Torres. Líder do Grupo B, com 13 pontos, a equipe cearense jogou com um time alternativo e perdeu a invencibilidade após 10 jogos. O rubro-negro somou seis pontos e se manteve na vice-lanterna do Grupo A.

O Vitória entrou em campo apenas para cumprir tabela, mas o resultado positivo registrou o primeiro triunfo do técnico Léo Condé à frente do time, após sete tropeços. O Leão não vencia havia um mês, desde 8 de fevereiro, quando bateu o Atlético de Alagoinhas por 2×1, no Campeonato Baiano. Na ocasião, João Burse tinha acabado de ser demitido e o auxiliar Ricardo Amadeu comandou a equipe de forma interina.

O jejum e as três eliminações na temporada – o Vitória também caiu na primeira fase do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil – fizeram com que a torcida seguisse vaiando o time mesmo após ver a rede ser balançada.

As duas primeiras oportunidades do jogo foram protagonizadas pelo Ceará, ambas com cabeçadas de Luvannor, que fez a redonda passar perto da trave. Mas o Vitória quem abriu o placar, com uma contribuição do rival. A bola bateu no braço do lateral direito Igor dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti. Aos 22 minutos da etapa inicial, Santiago Tréllez cobrou bem, deslocou o goleiro e estufou a rede no Barradão: 1×0.

Depois do gol rubro-negro, o Ceará não voltou a assustar o goleiro Lucas Arcanjo. O Leão se mostrou mais confiante, mas as duas equipes pecaram na criatividade. Novo lance de perigo só foi registrado novamente nos acréscimos, pelos donos da casa. Gegê cobrou falta forte de longa distância e Aguilar não conseguiu encaixar a bola. No entanto, Tréllez não conseguiu aproveitar o rebote.

No começo do segundo tempo, os dois times tiveram chance de balançar a rede. Em jogada de contra-ataque, Tréllez exigiu defesa com as pernas do goleiro Aguilar. O dono das traves alvinegras deu rebote, mas Wellington Nem desperdiçou ao chutar para fora.

O Ceará reagiu. Primeiro com Jean Carlos, que mandou a bola pela linha de fundo. Depois, Chay bateu com endereço, mas Lucas Arcanjo salvou. Não apenas essa, mas também a tentativa de Igor. Sem inspiração, o rival alvinegro não fez muito mais que isso.

O Vitória ampliou o marcador aos 40 minutos, quando Diego Torres acertou um chutaço de fora da área: 2×0. Antes, Léo Gamalho quase marcou de cabeça após saída errada do goleiro Aguilar. Igor evitou em cima da linha. Nos acréscimos, Gegê ainda carimbou o travessão.

O Vitória tem apenas mais um compromisso na Copa do Nordeste antes de encerrar a participação no torneio, contra o Campinense, no dia 22, às 21h30, no estádio Amigão, em Campina Grande. No mesmo dia e horário, o Ceará recebe o Atlético de Alagoinhas, outra equipe baiana que já está eliminada. O jogo será no estádio Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2×0 Ceará – 7ª rodada da Copa do Nordeste

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, João Victor, Dankler e João Lucas (Pedro Bicalho); Marco Antônio, Gegê e Osvaldo (Diego Torres); Wellington Nem (Wanderson), Tréllez (Léo Gamalho) e Thiago Lopes (Ruan Nascimento). Técnico: Léo Condé.

Ceará: Aguilar, Igor, Jefferson, Gabriel Lacerda e Willian Formiga; Caíque, Willian Maranhão (Geovane), Jean Carlos (Léo Rafael) e Chay (Caio Rafael); Hygor (Pedro Lucas) e Luvannor (Álvaro). Técnico: Gustavo Morínigo.

Estádio: Barradão

Gols: Tréllez, aos 22 minutos do 1º tempo, e Diego Torres, aos 40 do 2º

Cartão amarelo: Willian Formiga, Caíque Gonçalves, Gegê, Lucas Arcanjo, Zeca, Diego Torres

Público: 1.899 pagantes

Renda: R$ 30.750,00

Arbitragem: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira, auxiliado por Brigida Cirilo Ferreira e Wellington Thiago de Almeida Fontes Nascimento (trio de Alagoas).