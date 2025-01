Já se perguntou por que o Ano-Novo é em 1º de janeiro? Descubra a história por trás da data

Todos os anos a maioria da população mundial celebra a virada de ano no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Mas, você já se perguntou por que o Ano-Novo sempre acontece nessa data?

A comemoração ocorre na virada de ano do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro porque a maior parte dos países seguem o calendário gregoriano, que foi estabelecido pelo papa Gregório 13.

No entanto, o imperador romano Júlio César também merece os devidos créditos, já que antes do calendário gregoriano, em 46 a.C, implementou o calendário juliano.

Conforme apontam alguns estudiosos, na época foi estabelecido o calendário juliano, que definiu 1º de janeiro como o Ano-Novo, pois para os romanos, essa era uma data importante por conta do deus Janus, um deus de duas faces, dos começos e dos fins, das transições.

No entanto, após a queda do império romano na Idade Média, em 5 d.C, o cristianismo se estabeleceu e muitos cristãos queriam que o Ano-Novo ocorresse no dia 25 de março, pois é a data que marca a aparição do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, o qual anunciou que ela seria a mãe de Jesus.

Quando o calendário gregoriano passou a ser utilizado?

No século 16, o papa Gregório 13 estabeleceu o calendário gregoriano e restabeleceu o dia 1º de janeiro como Ano-Novo em todos os países católicos.

Mas, a Inglaterra, que professava a religião protestante, se rebelou contra a autoridade do papa e continuou celebrando a virada de ano em 25 de março até 1752, quando uma ação do Parlamento fez com que britânicos passassem a comemorar a data também em 1º de janeiro.

Atualmente, a maioria dos países segue o calendário gregoriano e por isso celebram a virada de ano em 1º de janeiro.

