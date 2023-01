Jacaré é resgatado no meio da rua por agentes da Guarda Municipal de Itamaraju

Um jacaré foi resgatado quando andava no meio da rua em Itamaraju. O passeio inusitado do animal pelas ruas da cidade aconteceu nesta segunda-feira (02) e uma equipe da GCM – Guarda Civil Municipal foi chamada para fazer a captura do jacaré.

Conforme informações, o réptil foi visto por moradores e transeuntes nas primeiras horas da manhã enquanto andava pela Travessa Miguel Calmon, nas proximidades de uma padaria da localidade. A guarnição do inspetor Sena esteve na localidade informada e fez então o resgate do animal que media cerca de 1 metro de comprimento.

Logo após ser resgatado e tirado da rua, o jacaré foi levado e solto em seu habitat natural na Lagoa do Jacaré, localizada próximo a Praça 2 de Julho.