Jacobina anuncia contratação de lateral Bruno Gomes para 2025

Na tarde deste sábado (23), o Jacobina anunciou oficialmente, por meio de suas redes sociais, a volta de Bruno Gomes ao JEC. O lateral esquerdo deve compor o elenco que vai disputar o Baianão 2025.

Puca, como é conhecido, é um defensor de 26 anos que estava no Feirense, da Série B do Baiano, antes de atuar pelo time de Feira de Santana, Bruno estava no Jacobina. Estes são os dois únicos clubes na carreira do atleta. Ao todo, o lateral soma 11 jogos pelas equipes.

O Jegue já tem seu primeiro adversário no Campeonato Baiano de 2025 definido. O Jacobina vai se deslocar até a cidade de Porto Seguro para enfrentar o Porto Sport Club, atual vice-campeão da segunda divisão do estadual. A previsão da data da realização da partida está entre os dias 11 e 12 de janeiro. Futuramente a Federação Bahiana de Futebol dará mais detalhes sobre a tabela de partidas.