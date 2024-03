Jacquin elogia Lula pessoalmente, mas critica nas redes

Jurado do “Master Chef” já curtiu diversas publicações contra o PT e o governo atual; um dos posts endossados chama a primeira-dama Janja de “sem noção”

Na foto, o chef Érick Jacquin, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente Lula durante almoço no Itamaraty reprodução/X @LulaOficial – 28.mar.2024

O chef de cozinha Erick Jacquin apareceu trocando afagos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um almoço com o presidente da França, Emmanuel Macron, na 5ª feira (28.mar.2024). O gesto daquele momento, no entanto, difere dos posicionamentos de Jacquin nas redes sociais –onde tece críticas rotineiramente ao atual governo e a esquerda em geral.

Um dos posts curtidos pelo profissional em seu perfil no X (ex-Twitter) chama a primeira-dama Janja da Silva de a “mais sem noção da história do Brasil”. Outros são de autoria de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como dos deputados Mario Frias (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP).

Leia abaixo exemplos de publicações curtidas pelo chef:

O perfil de Jacquin no X, hoje, não tem mais um selo de verificação que comprove sua autenticidade por uma decisão do empresário e dono da rede social, Elon Musk, que restringiu essa funcionalidade a assinantes em abril de 2023.

Dados do acervo do Wayback Machine, site que armazena informações da internet em geral, no entanto, mostram que a conta já tinha passado por esse processo de autentificação no passado.

Em 4 de dezembro de 2023, o perfil que carrega o nome de Jacquin repostou uma notícia sobre o STF (Supremo Tribunal Federal) ter anulado a sentença do ex-juiz Sergio Moro (hoje senador pelo União Brasil do Paraná) contra o ex-deputado pelo PT André Vargas e escreveu a seguinte legenda: “Parabéns PT, democracia ou ditadura?”.

O perfil de Lula no X publicou o momento em que o presidente interagiu com Jacquin e Macron durante o almoço de 28 de março. No vídeo, o chef francês diz estar muito feliz com a França por ter se “reconciliado” com o Brasil e parabenizou o chefe de Estado brasileiro.

No seu perfil do Instagram, este verificado, Jacquin segue Bolsonaro, mas não segue Lula. Apesar disso, ele postou 2 vídeos sobre o evento realizado em 28 de março, e marcou o atual presidente em um deles. Internautas também repercutiram a publicação e fizeram críticas ao jurado do programa de culinária “Masterchef Brasil”.

O Poder360 entrou em contato com a assessoria do chef francês para pedir um posicionamento, mas não recebeu nenhuma resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.