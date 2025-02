Jacquin revela que MasterChef foi sua salvação financeira na carreira

Erick Jacquin teve a vida transformada quando entrou para o time de jurados do MasterChef em 2014. O chef de cozinha revelou, em entrevista coletiva, que estava cheio de dívidas antes de entrar no programa.

Na época, Jacquin não tinha nenhum restaurante aberto e enfrentava dificuldades financeiras. No entanto, com o sucesso do MasterChef, ele conseguiu quitar parte de suas dívidas e investir em novos empreendimentos.

“Ninguém me ajudou. Quem me ajudou foi a TV, o MasterChef. Graças ao MasterChef, eu dei a volta por cima, consegui pagar minhas dívidas. Ainda tenho [dívidas], mas quem não tem?”, declarou.

O apresentador também falou sobre a oportunidade de ajudar outros chefs com o programa Pesadelo na Cozinha, da Band. “É uma felicidade muito grande, poder ajudar uma pessoa que precisa. Não é só dinheiro, é na cabeça. Tem muita gente desesperada. A gente tenta levantar eles”, contou.