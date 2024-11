Jacuipense anuncia contratação de novo zagueiro para a próxima temporada

O Jacuipense anunciou na manhã desta sexta-feira (1º) a contratação de um novo reforço para a defesa. O zagueiro Railon chega para fortalecer a equipe baiana, que se prepara para a próxima temporada.

O defensor de 30 anos chega do ASA, onde disputou apenas dois jogos na Série D do Campeonato Brasileiro em 2024. Antes, atuou por 13 partidas pelo Goianésia no Campeonato Goiano, também na temporada atual.

Revelado pelo Flamengo de SP em 2015, Railon já defendeu o Leão do Sisal em 2019, 2020 e 2021, este último sendo parte da campanha de acesso à Série C do Brasileirão. O zagueiro também tem passagens por outros clubes tradicionais da Bahia, como Atlético-BA, Catuense, Bahia de Feira e Jequié.

Railon é o terceiro reforço anunciado pelo Jacupa para a temporada 2025. Anteriormente, o clube já havia anunciado a contratação do técnico Rodrigo Chagas, o atacante Caíque (ex-Bahia) e o meia Guilherme Rend (ex-Vitória).