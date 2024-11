Jacuipense anuncia contratração de meia ex-Sport para temporada 2025; confira

O Jacuipense anunciou na última sexta-feira (2) a contratação do segundo reforço para o meio-campo. Anderson Paraíba chega ao clube após uma temporada de 2024 atuando por Esportivo-RS e Serra Branca-PB, onde disputou 12 jogos e marcou um gol.

Formado nas categorias de base do Sport, Anderson foi emprestado ao Grêmio em 2010, mas não chegou a estrear pelo tricolor gaúcho. Após retornar ao Leão da Pici, fez sua estreia como profissional em 2011, mas não obteve muitas oportunidades e seguiu sua carreira em outros clubes.

Ao longo de sua trajetória, o meio-campista acumulou passagens por equipes tradicionais como CSA, Novo Hamburgo, Boa Esporte, Operário, Remo, Botafogo-PB e América-RN. No exterior, atuou por Kalloni (Grécia) em 2017 e Jerash FC (Arábia Saudita) em 2022. Seus dois melhores momentos no profissional foram em 2014, quando defendeu o Salgueiro e marcou seis gols em 43 partidas, e em 2021, quando vestiu a camisa do Manaus FC marcando dois gols com uma assistência em 27 jogos.

O meia de 33 anos é o quarto reforço do Jacuipa para a temporada de 2025. Além dele, o clube já anunciou Caíque, Guilherme Rend e Railon. Completando as novidades, o técnico Rodrigo Chagas também retornou ao comando técnico do Leão do Sisal.