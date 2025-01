Jacuipense anuncia Emanuel Carneiro como novo presidente

Na noite desta quinta-feira (2), o Jacuipense anunciou oficialmente, por meio das suas redes sociais, a eleição de Emanuel Carneiro como novo presidente do Leão do Sisal. O mandato do atual vereador do município de Riachão do Jacuípe pela equipe vai ser válido até o fim de 2027.

Natural de Riachão do Jacuípe, Carlos Emanuel Carneiro de Almeida tem 46 anos. No currículo, o mandatário coleciona um mandato, que ainda está em vigor, como vereador da cidade de Riachão e ex-secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Pelo clube, ele foi ex-presidente do Conselho Deliberativo da equipe, no período da gestão de do Presidente Felipe Sales.

No corpo da diretoria, Emanuel Carneiro vai contar com a presença de três nomes. Como vice-presidente, Geraldo Gentil Magalhães Pinto, como presidente do Conselho Deliberativo, Felipe Sales Faria Carneiro, e como presidente do Conselho Fiscal, Jocelino Carneiro.