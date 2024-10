Jacuipense anuncia meia ex-Vitória como segundo reforço para 2025

Visando a disputa do Campeonato Baiano de 2025, o Jacuipense segue reforçando seu elenco. Na noite do último domingo (27), o clube anunciou a contratação do meio-campista Guilherme Rend, ex-Vitória. Cria das categorias de base do Leão do Sisal, o jogador retorna ao clube após uma década, vindo do Água Santa.

Aos 26 anos, Rend possui um currículo que inclui passagens por Athletico Paranaense, Chapecoense, Tombense e CSA. Pelo Rubro-Negro Baiano, o atleta disputou nove partidas pelo Sub-23 em 2019 e 51 jogos, marcando dois gols e fornecendo quatro assistências, entre 2020 e 2021, período em que atuou na Série B do Campeonato Brasileiro e vivenciou o rebaixamento para a Série C.

Guilherme é o segundo reforço anunciado pelo Jacuipense para a temporada 2025. Na última sexta-feira (25), o atacante Caíque, ex-Bahia, foi o primeiro nome confirmado para a equipe baiana.