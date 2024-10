Jacuipense anuncia novo atacante ex-Bahia como primeiro reforço para o Baianão

O Jacuipense anunciou na tarde desta sexta-feira (25), por meio das redes sociais, a contratação do atacante Caíque, de 24 anos. O novo camisa 9 do clube foi revelado nas categorias de base do Jacuipense e estava atuando no Dibba Al-Hisn, da Arábia Saudita.

Caíque também teve passagens pelas categorias de base do Bahia, onde jogou pelas categorias sub-19, sub-20 e sub-23 entre 2018 e 2019, marcando 16 gols em 33 jogos. O atacante chegou a atuar pela equipe principal do Tricolor de Aço em 2020, com um gol e uma assistência em oito partidas.

Na Arábia Saudita, após sua passagem pelo Bahia, atuou por clubes como Al-Nasr, Khorfakkan e Al Urooba. Ao retornar ao Brasil, soma 38 jogos e oito gols marcados em sua experiência no futebol estrangeiro.

O novo camisa 9 do Leão do Sisal é a primeira contratação do clube para o Campeonato Baiano 2025 e promete movimentar ainda mais o mercado de transferências no futebol baiano.