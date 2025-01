Jacuipense bate o Colo-Colo e divide liderança no Baianão ao lado do Vitória

No placar mínimo, o Jacuipense chegou ao seu quinto jogo consecutivo sem perder, e venceu o Colo-Colo na noite da última quinta-feira (30). A partida, válida pela 5ª rodada do Baianão, foi exibida no Carneirão, em Alagoinhas. O único gol do confronto foi marcado por Everson.

Em campo, Rodrigo Chagas escalou o Jacupa com Marcelo; Hugo Moura, Everson, Weverton e Vicente; Thiago, Vinicius Amaral e Getterson; Matheus Firmino, Cesinha e Caíque.

Já o vice-lanterna Colo-Colo, do técnico Nilson Corrêa, foi escalado com Vinícius Cima; Roni Erik, Maldini e Elivelton; Gabriel, David e Fábio Matos; Harã, Wesley e Neto.

Com o resultado, o Leão do Sisal se manteve na vice-liderança, empatado em número de pontos (11) com o líder Vitória. Enquanto isso, o Tigre de Ilhéus permaneceu na nona colocação, empatado com o lanterna Jacobina, e a dois pontos da Juazeirense, primeira equipe fora da zona.

No calendário, a próxima partida do Jacuipense está marcada para a próxima quarta-feira (5), às 19h15, onde o clube encara o Atlético de Alagoinhas novamente no Carneirão. Já o Colo-Colo, jogará no Waldomiro Borges, onde fará clássico contra o Barcelona de Ilhéus na terça-feira (4), às 19h15.