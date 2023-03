Jacuipense inicia venda de ingressos para a final do Baianão

O Jacuipense iniciou a venda de ingressos para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. O duelo contra o Bahia será no domingo (26), às 16h, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuipe.

De acordo com o Leão do Sisal, os ingressos estão à venda nas bilheterias do estádio, na Loja Universo das Antenas, Mercadinho Big Feira e Loja Favela Surf. Todos os pontos na cidade de Riachão.

Os bilhetes custam R$ 50 (arquibancada) e R$ 60 (arquibancada especial). O Jacuipense alerta que disponibilizará apenas uma carga de 10% para os tricolores e que não permitirá a presença de torcedores com a camisa do Bahia no setor do Jacupa.

O jogo de volta da decisão do estadual será no dia 2 de abril, um domingo, na Fonte Nova.