Jacuipense realiza primeiro jogo-treino visando 2025

No tarde do último sábado (21), o Jacuipense recebeu o Vitória Sub-20 em seu primeiro jogo-treino em preparação para o Baianão 2025, no Estádio Municipal de Simões Filho. A partida terminou empatada em 1 a 1.

Cesinha foi o nome que assinou o gol do Leão do Sisal no jogo. A ideia do time de Riachão do Jacuipe é realizar mais partidas amistosas nessa pré-temporada, por isso, vai se deslocar até o Estádio Carneirão para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, no próximo sábado (28).

Ciente do que lhe aguarda na primeira rodada do Campeonato Baiano do próximo ano, o Jacuipense se organiza para duelar contra o Bahia no próximo dia 12 de janeiro, às 16h. O Estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana, vai ser o local da partida entre as equipes, porque a Arena Valfredão, onde a Jacupa manda seus jogos, passa por reformas.