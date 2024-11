Jacuipense renova com lateral experiente para 2025; confira

O Jacuipense segue se preparando para a próxima temporada e, nesta quinta-feira (31), anunciou mais uma renovação em seu elenco. O lateral esquerdo Alex Cazumbá, seguirá defendendo as cores do Leão do Sisal até o fim de 2025.

O “Arco”, como é chamado pelo Leão do Sisal, chegou ao clube em abril deste ano, transferido do Bahia de Feira, onde atuou entre 2022 e março de 2024. Desde então, o Cazumbá disputou 22 partidas pelo clube, sendo oito no Campeonato Baiano e 14 na Série D do Campeonato Brasileiro.

Com a renovação do lateral, o Jacupa chega à marca de 14 jogadores com seus contratos renovados para a próxima temporada. Além das renovações, o clube baiano segue reforçando o elenco e já anunciou as chegadas do atacante Caíque (ex-Bahia), do meia Guilherme Rend (ex-Vitória) e do técnico Rodrigo Chagas, que substituirá Jonilson Veloso.