Jade Picon opina sobre fim da jornada de trabalho 6×1: “Lugar de fala”

Assim como seu irmão, Leo Picon, Jade Picon aproveitou as redes sociais para se manifestar sobre o fim da jornada de trabalho 6×1. Ainda dentro do carro, assim que chegou em casa, a influencer aproveitou para se posicionar a favor da proposta de emenda à Constituição (PEC) apresentada pela deputada federal Erika Hilton (PSol-SP).

“Eu não sou de me posicionar sobre os assuntos porque eu aprendi cedo que existe um lugar chamado lugar de fala. Sofro com isso? Preciso dizer algo? É o meu lugar de me reivindicar? Não, então eu apoio ou fico quieta. Por conta dos meus zilhões de privilégios e que eu tenho plena consciência disso”, declarou.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Jade Picon João Almeida/Imagem cedida ao Metrópoles 2 de 6 Criticada em novela, Jade Picon será protagonista de filme; saiba qual Reprodução/Instagram 3 de 6 Jade e Leo Picon Divulgação 4 de 6 Jade Picon Reprodução/Instagram 5 de 6 Jade Picon Imagem cedida ao Metrópoles 6 de 6 Jade Picon protagonizará o filme Cinco Júlias Reprodução/Instagram

Na sequência, ela explicou o seu pensamento sobre o assunto. “Sobre toda essa movimentação que está rolando para mim é muito triste quando pressupõe algum posicionamento meu sem eu ter falado nada, entende? Eu acho sim que as pessoas têm que reivindicar uma vida mais digna, lazer, saúde mental, que tenha uma vida mais equilibrada”.

Por fim, ela se posicionou a favor da PEC. “Eu não gosto de vim aqui falar essas coisas porque não é o meu lugar de falar, mas eu vim aqui para demonstrar o meu apoio, que é o mínimo que eu posso fazer”, encerrou.