Jaguaquara e Ipiaú apresentam redução homicídios em 2024; veja números

Os municípios de Ipiaú e Jaguaquara, no Médio Rio de Contas e Vale do Jiquiriçá, respectivamente, apresentaram uma redução expressiva nos índices de homicídios em 2024, segundo dados da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). Jaguaquara registrou uma queda de 33% nos assassinatos, passando de 15 em 2023 para 10 no último ano. Já Ipiaú teve uma redução de aproximadamente 15%, com 11 homicídios em 2024 contra 13 no ano anterior.

De acordo com o delegado regional, Roberto Leal, que coordena a 9ª Coorpin, o cenário de violência em Jequié, maior município da região, seguiu na direção oposta. O número de homicídios na “Cidade Sol” saltou 45% no mesmo período, passando de 59 em 2023 para 86 em 2024. Apesar do aumento, o delegado destacou um avanço no cumprimento de mandados de prisão, que totalizaram 45 no último ano.

Segundo o delegado, os assassinatos em Jequié estão ligados ao tráfico de drogas. Até o início de 2025, Jequié já contabiliza oito homicídios, com quatro deles tendo os autores identificados.

