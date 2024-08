Jair Bolsonaro lamenta a morte de Silvio Santos: “Homem simples”

Mateus Bonomi/Anadolu via Getty Images

1 de 1 Jair Bolsonaro – Foto: Mateus Bonomi/Anadolu via Getty ImagesO ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) lamentou a morte de Silvio Santos, aos 93 anos. Bolsonaro ressaltou que Silvio era “um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós”.

Na rede X, antigo Twitter, Bolsonaro citou diversas qualidades do fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT): “Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de Comunicação do Brasil”, disse.

Um dos maiores nomes da história da televisão brasileira, Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado (17/8), enquanto estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1.

Silvio Santos deixa seis filhas, que vão continuar o legado do pai no comando do SBT.

Veja o post de Bolsonaro:

