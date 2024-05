Jair Bolsonaro tem ‘melhora gradativa’, mas segue sem previsão de alta, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta “melhora gradativa” da infecção por erisipela, que o levou a ser internado, mas segue sem previsão de alta do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado pela equipe do ex-chefe do Executivo na manhã desta segunda-feira (13), Bolsonaro está “clinicamente estável” e “sem febre”. O ex-presidente participava de compromissos do PL, em Manaus (AM) no dia 4 de maio, quando foi internado às pressas por um caso de erisipela, um tipo de infecção na pele causada por uma bactéria.

Trata-se da mesma situação que o atingiu em novembro de 2022, depois da derrota nas eleições presidenciais. Ele recebeu alta no mesmo dia e falou com a imprensa na saída do hospital. “Não dormi a noite passada toda. Minha esposa e os médicos não queriam que eu viesse, mas tinha compromisso aqui (em Manaus). Sou meio duro na queda. Então, eu vim e fui bem tratado pelos médicos”, disse o ex-presidente. Ele retornou ao hospital no dia 5.

Na segunda-feira passada, 6, o ex-presidente foi transferido para a capital paulista, onde está internado desde então. Ele já recebeu visita do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é ex-ministro da sua gestão. Durante a internação, o ex-presidente participou, por videoconferência, de uma agenda do PL Mulher de Aracaju (SE).

*Com informações do Estadão Conteúdo