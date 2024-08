Jair Renan Bolsonaro vai usar “Jair Bolsonaro” nas urnas

Filho “04” do ex-presidente anunciou a pré-candidatura em Balneário Camboriú (SC), longe do Rio, berço político da família

Jair Renan Bolsonaro (dir.) usará o mesmo nome do pai nas eleições municipais Reprodução/Redes Sociais – 16.ago.2024

PODER360 16.ago.2024 (sexta-feira) – 23h59



O 4º filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, anunciou nesta 6ª feira (16.ago.2024) que vai usar o nome do pai nas urnas. Ele é candidato a vereador em Balneário Camboriú (SC).

O filho “04” anunciou a pré-candidatura pela cidade catarinense, longe do Rio, berço político da família. Filiou-se ao PL (Partido Liberal) em março deste ano ao lado do governador do Estado, Jorginho Mello (PL).

Fruto do 2º casamento do ex-presidente, com Cristina Bolsonaro, Jair Renan se mudou para Balneário Camboriú em 2023, depois de ter sido alocado para atuar no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC).

Em fevereiro deste ano, o candidato e seu instrutor de tiro, Maciel Alves, foram indiciados por falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro no Distrito Federal. O grupo é suspeito de estelionato.

A PCDF (Polícia Civil do DF) afirma que os investigados usavam a identidade falsa de Antônio Amâncio Alves Mandarrari para abrir contas bancárias e como proprietário de pessoas jurídicas laranjas.