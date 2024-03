Jair Renan diz que escolheu Santa Catarina por honestidade do povo

Filho de Jair Bolsonaro declara ser “catarinense por opção”; ele é pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú (SC)

Jair Renan se filiou ao PL em Santa Catarina na 2ª feira (25.mar). Ele é pré-candidato a vereador; na imagem, Jair Renan (esq.) e o governador catarinense, Jorginho Mello (dir.) Reprodução/Instagram

PODER360 27.mar.2024 (quarta-feira) – 23h44



Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que trocou o Rio de Janeiro por Santa Catarina pela honestidade dos catarinenses.

“Mais uma vez, o PT e seus ‘cumpanheiros’ falando mal de Santa Catarina e Balneário Camboriú […] Vou fazer um convite para vocês, vão para a Venezuela, lá vocês vão ter a democracia que tanto querem. E outra coisa, sabe por que eles falam tão mal de Santa Catarina? Porque somos um povo trabalhador, honesto. Por isso eu saí do Rio de Janeiro e vim para cá”. Deu a declaração em seu perfil no Instagram nesta 4ª feira (27.mar.2024).

Assista:

No vídeo em questão, o filho do ex-presidente criticava o vereador petista de Balneário Camboriú Eduardo Zannata, que é autor de um projeto que visa eliminar a arquitetura considerada hostil da cidade. A proposta é inspirada no trabalho do padre Júlio Lancellotti.

Jair Renan, que se diz “catarinense por opção”, se filiou ao PL em Santa Catarina, mesmo partido de seu pai, na 2ª feira (25.mar). Ele é pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú.

Leia mais:

Justiça torna Renan Bolsonaro réu por fraude em empréstimo bancário