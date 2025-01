Jamal Lewis deixa o São Paulo após quatro meses: ‘Desapontado’

Jamal Lewis encerra sua passagem pelo São Paulo após um curto período de quatro meses, motivado pela necessidade de uma cirurgia no tornozelo. O lateral-esquerdo irlandês, que chegou ao clube vindo do Newcastle, não conseguiu se adaptar ao ambiente e participou de apenas seis jogos, sendo titular em três deles. Em suas redes sociais, Lewis manifestou sua frustração por não ter conseguido demonstrar seu verdadeiro potencial em campo. A saída de Lewis, juntamente com outros jogadores como Welington e Rafinha, deixa o São Paulo em busca de novas opções para a lateral-esquerda.

Atualmente, Patryck é o único atleta disponível para essa posição. A diretoria do clube está atenta ao mercado e já iniciou conversas para trazer novos reforços, incluindo Wendell, do Porto, e Marlon, do Cruzeiro, embora as tratativas estejam se mostrando desafiadoras. Além das movimentações na lateral, o São Paulo também anunciou o retorno do armador Oscar, que deve agregar qualidade ao elenco. A expectativa é que a chegada de novos jogadores possa fortalecer a equipe, que enfrenta um momento de transição. A diretoria está empenhada em encontrar soluções rápidas para suprir as lacunas deixadas pelas saídas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA