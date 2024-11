Jamerson Oliveira assume como Coordenador Geral de Conteúdo na TV Aratu

O jornalista Jamerson Oliveira é o novo Coordenador Geral de Conteúdo da TV Aratu. Agora, ele será responsável por chefiar o setor de jornalismo da emissora.

Jamerson atuava como editor-chefe do programa Alô Juca, comandado por Marcelo Castro, desde a estreia, em abril deste ano. O jornal vem batendo recordes de audiência, chegando a liderar no Ibope, o que levou ao aumento de tempo na grade da filiada do SBT. Oliveira e Castro ainda são sócios no site Alô Juca.