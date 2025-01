James Webb descobre a galáxia espiral mais distante já registrada

O Telescópio Espacial James Webb (JWST, na sigla em inglês) fez nova descoberta que desafia nossa compreensão sobre a formação das galáxias no Universo primitivo. A galáxia espiral apelidada de Zhúlóng (que significa “Dragão da Tocha”) é a mais distante já identificada, existindo apenas 1,13 bilhão de anos após o Big Bang.

Características da galáxia espiral Zhúlóng

Zhúlóng apresenta estrutura notavelmente madura

Ela exibe divisão clara entre seu bojo – a concentração central de estrelas mais antigas – e seu disco, onde estão localizados os braços espirais;

Essas características, raramente vistas em galáxias tão jovens

Pesando cerca de 100 bilhões de vezes a massa do Sol

Além disso, sua taxa de formação estelar é elevada, embora seja considerada tranquila em comparação com outras galáxias massivas da mesma época.

Galáxia distante tem toda a estrutura de uma galáxia espiral moderna (o objeto próximo a ela é outra galáxia em primeiro plano (Imagem: Xiao et al., arXiv 2024 [CC BY 4.0])

Segundo o IFLScience, a descoberta de Zhúlóng sugere que galáxias espirais podem se formar e atingir maturidade estrutural em menos de um bilhão de anos. Esse tempo é significativamente menor do que o estimado para muitas outras galáxias que levaram bilhões de anos para alcançar morfologia semelhante.

Diferentemente de muitas galáxias da era inicial do Universo, Zhúlóng não parece estar envolvida em fusões com outras galáxias, processo que era mais comum na época devido à maior densidade do Universo jovem. Caso houvesse fusões, elas teriam sido incrivelmente rápidas e eficientes.

Implicações para a ciência

A descoberta de Zhúlóng representa desafio aos modelos atuais de formação galáctica. Segundo os autores do estudo, “como uma galáxia morfologicamente madura, que se assemelha a espirais massivas próximas, pode se formar neste ambiente, permanece uma questão em aberto“.

A existência dessa galáxia em espiral sugere que pode haver mais de um caminho para a construção de galáxias espirais massivas. Isso reforça a necessidade de explorar novas teorias sobre como as galáxias nascem e evoluem.

Próximos passos

A equipe de pesquisadores planeja continuar os estudos sobre Zhúlóng com o auxílio do Webb e do Atacama Large Millimeter Array (ALMA). O objetivo é aprofundar a compreensão de sua estrutura e origem, além de buscar mais exemplos de galáxias com morfologias semelhantes em distâncias extremas.

Equipe de pesquisadores planeja continuar os estudos sobre Zhúlóng com o auxílio do Webb e do Atacama Large Millimeter Array (ALMA) (Imagem: Jose Luis Stephens/Shutterstock)

O estudo foi publicado no servidor de pré-impressão arXiv e ainda aguarda revisão por pares. Ele marca avanço significativo no entendimento das condições do Universo primitivo e da evolução das galáxias.

