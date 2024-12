Jamie Foxx revela doença misteriosa que o fez ficar internado

Jamie Foxx decidiu colocar um ponto final no mistério em torno de uma internação que enfrentou no ano passado. O ator revelou, no especial Jamie Foxx: What Had Happened Was…, da Netflix, o que causou uma repentina internação.

Foxx contou que passou mal no set de gravação do filme De Volta à Ação por conta de um “sangramento cerebral que levou a um derrame”.

“Em 11 de abril, eu estava com uma forte dor de cabeça e pedi uma aspirina para o meu filho. Percebi rapidamente que, quando você está em uma emergência médica, seus filhos não sabem o que fazer”, começou Foxx.

“Ele ainda disse: ”Antes que eu pudesse pegar a aspirina [estala os dedos], desfaleci. Não me lembro de nada nestes 20 dias”.

Foxx disse que chegou a ir ao hospital, mas o médico o liberou com uma injeção de cortisona. Sua irmã, Deidra Dixon, notou que algo estava errado. “Vocês salvaram minha vida no Piedmont Hospital. Eles me fizeram renascer. Ela [irmã de Jamie Foxx] não sabia nada sobre o Piedmont Hospital, mas tinha um palpite de que alguns anjos [estavam] lá”, desabafou.

“Sua vida não passa diante de seu rosto. Foi estranhamente pacífico. Eu vi o túnel. Não vi a luz. Mas eu estava naquele túnel. Estava quente naquele túnel. Merda, será que estou indo para o lugar errado nessa po**a? Porque olhei para o fim do túnel e pensei ter visto o demônio”, completou.

O ator contou que não se lembra de nada que aconteceu em 20 dias, mas acordou numa cadeira de rodas. Ele foi avisado por um amigo de tudo que aconteceu, e sofreu para encarar a realidade: “Pare com essa brincadeira de merda”.

