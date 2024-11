Jandaíra ganha em infraestrutura e educação, garantindo futuro melhor

O município de Jandaíra foi beneficiado com novos investimentos em infraestrutura e educação, com foco na melhoria da mobilidade e na qualificação dos serviços públicos. O Governo do Estado entregou a pavimentação de um trecho da BA-396, que liga Jandaíra ao entroncamento da BR-101, com um investimento de R$ 8,3 milhões.

Além disso, foi autorizada a pavimentação de 32,8 km da rodovia que liga o município ao entroncamento da BA-099, no distrito de Abadia. O valor total do investimento nesta obra será superior a R$ 26,5 milhões.

A construção da passarela é considerada essencial para aumentar a segurança em uma área com grande fluxo de tráfego, especialmente devido à proximidade da Linha Verde e da divisa com Sergipe.

Segundo o motorista e agricultor Antônio Souza, a nova pavimentação trará benefícios como maior segurança e conforto para quem transita pela região, além de impulsionar a economia local. “Com a obra, esperamos mais segurança e conforto, além de melhorar a economia da nossa região”, afirmou.

Outro investimento anunciado foi a construção de uma passarela sobre a BA-099, no km 190 e 800, no trecho entre Jandaíra e a Linha Verde, na divisa com Sergipe. A obra, com orçamento estimado em R$ 2,5 milhões, visa melhorar a segurança de pedestres e motoristas em um ponto estratégico da rodovia, com um vão de 220 metros.

Além das melhorias em infraestrutura, o município de Jandaíra também recebeu investimentos no setor educacional. Foi anunciada a construção de uma nova unidade escolar de tempo integral, com recursos no valor de R$ 20,5 milhões.

Imagem da inauguração no local | Foto: Reprodução / Thuane Maria / GovBA

A obra, que está sendo executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), visa ampliar a oferta de educação de qualidade para a população local. A construção da escola é uma das várias ações voltadas para o fortalecimento da educação na região.

Esses investimentos refletem o compromisso com o desenvolvimento de Jandaíra, priorizando áreas estratégicas que visam melhorar a qualidade de vida da população e a infraestrutura do município.