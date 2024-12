Jane Fonda faz 87 anos. Relembre os looks da atriz que não envelhece

Jane Fonda está de parabéns neste sábado, 21 de dezembro, dia em que comemora 87 anos.

A atriz estreou-se no cinema em 1960 e construiu uma carreira com atuações memoráveis em filmes como A Vida Íntima de Quatro Mulheres, Um Domingo em Nova York, A Casa do Lago, O Mordomo e na série Grace and Frankie.

Conhecida não apenas por sua atuação, mas também por sua beleza e estilo, Jane Fonda desafia as leis do envelhecimento, como é possível observar nas fotos dos últimos anos.

Confira a galeria para relembrar esses looks.

