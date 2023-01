Janeiro Branco: aulão de dança movimenta e conscientiza teixeirenses; veja fotos

Aulão de dança na Avenida Getúlio Vergas (Foto: Wesley Morau)

Diversão, movimento e conscientização. Essas foram as sensações proporcionadas aos teixeirenses durante o super aulão de dança promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer no último domingo (29), na Avenida Getúlio Vargas, em frente a praça Padre Apparecido.

A super aula, ministrada por dois professores do município, fez parte do projeto Domingo é Lazer e integrou, também, a campanha Janeiro Branco, iniciada em 2014 com a proposta de conscientizar sobre a importância da saúde mental. Quase um bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, convivem com algum tipo de transtorno mental — segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgados em 2022.

“Além dos benefícios visíveis no corpo, as atividades físicas são essenciais para a melhoria da capacidade cognitiva, redução de ansiedade, prevenção de transtornos psíquicos e fortalecimento da autoestima”, explicou Sandra Drago, secretária de Esporte e Lazer. “Se movimentar é cuidar do físico e do psicológico; é qualidade de vida”.

