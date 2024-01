Janeiro deve ter chuvas e temperaturas acima da média no Brasil

Os meteorologistas apontam que janeiro deve ter temperaturas acima da média. Depois de 2023, que terminou como o mais quente da história, principalmente nos últimos dias do ano, nova sondas de calor devem permanecer em janeiro, e como é típico do verão, ele vai favorecer a umidade e a chuva em algumas regiões. No norte do país a estiagem deve ser mais severa e as secar se estender por uma parte do nordeste. Segundo meteorológicas, por conta do El Niño, que aquece as águas do oceano pacífico, ele vai atingir seu ápice, por isso a expectativa é de muito calor e chuva, ainda maiores do que presenciamos em 2023. As temperaturas elevadas atingiram algumas regiões mais do que as outras, como Acre, Amazonas, Rondônia, região central do Pará, leste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia e sul do Piauí. As chuvas de verão, por sua vez, vão chegar em boa parte do país, com exceção dos estados acima, que devem ter uma seca mais agravada. A estiagem deve ser severa em Amazona e no Pará. No sul, as chuvas que já castigam a região, vai continuar, mas de forma pontual.

*Com informações da repórter Soraya Lauad