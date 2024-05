Janja brinca com militar, entrega cadela Resistência e a pede de volta

Primeira-dama fez graça durante envio de ração para pets ao Rio Grande do Sul; nas redes, bolsonaristas criticam “encenação”

Momento em que Janja pega a cadela Resistência de volta de um militar da FAB Sérgio Lima/Poder360 – 18.mai.2024

Julianna Valença 18.mai.2024 (sábado) – 23h53



A primeira-dama Janja Lula da Silva chamou a atenção neste sábado (18.mai.2024), por uma atitude na base aérea da FAB (Força Aérea Brasileira). Durante o evento de envio da aeronave carregada com ração para pets do Rio Grande do Sul, Janja entregou a cadela Resistência –a que subiu a rampa do Palácio do Planalto na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)–, enquanto apoiadores a filmavam.

Depois de pegar a cadela, um militar da FAB entrou na brincadeira e fingiu que levaria Resistência embora no avião. Janja gritou e pediu o animal de volta, antes de posar para fotos. Ela estava cercada por diversos jornalistas e fotógrafos que registravam o momento.

Assista (45s):

Críticas da oposição O momento resultou em críticas nas redes sociais. Integrantes da oposição e outros usuários do X (ex-Twitter) disseram que o momento seria uma encenação de Janja para conseguir apelo nas redes sociais.

Leia alguns dos comentários feitos neste sábado:

Brincadeira não combinada O Poder360 estava no local. O episódio foi uma brincadeira espontânea de Janja com o militar, que pegou a cadela para encenar que a levaria para dentro da aeronave que iria para o Rio Grande do Sul. No momento, Janja pede a cadela de volta.

Cadela Resistência subiu a rampa do Palácio do Planalto com Lula, Janja e representantes do povo brasileiro durante a posse presidencial em 1º de janeiro de 2023

Neste mês, Janja adotou uma outra cadela, que batizou de Esperança. O animal foi resgatado no Rio Grande do Sul, afetado por fortes chuvas que causaram enchentes e resultaram em mais de 150 mortes no Estado.