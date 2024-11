Janja chama de “bestão” homem-bomba que se explodiu em frente ao STF

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, chamou Francisco Wanderley Luiz, o homem-bomba que se explodiu em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última semana, de “bestão”. A declaração foi dada em um evento paralelo ao G20, no Rio de Janeiro, o mesmo em que a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) xingou o bilionário Elon Musk.

Na ocasião, Janja acompanhava da plateia um painel sobre combate à desinformação. Ela foi chamada a falar e, em sua manifestação, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi convidado a participar do evento, mas cancelou a ida em razão do incidente em Brasília.

“A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news. Por mais que seja difícil, ele está enfrentando. Por conta do que aconteceu em Brasília — inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana… e o bestão lá acabou se matando com fogos de artifício, mas enfim, incrível”, disse a primeira-dama.

Na última quarta-feira (13/11), Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, detonou explosivos em frente ao prédio do STF. Antes, o carro dele explodiu próximo à Câmara dos Deputados. Câmeras de segurança registraram a ação do homem, que morreu na hora.

Ataque a Musk

No mesmo evento, Janja usou o termo “fuck you”, que traduzido para o português significa “vá se foder”, para se referir ao bilionário Elon Musk. “Eu não tenho medo do você, inclusive. Fuck you, Elon Musk”, atacou.

O empresário, dono da rede social X, respondeu com risadas e comentou: “Eles vão perder a próxima eleição”.