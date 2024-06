Janja compartilha vídeo de Lula na Granja do Torto; assista

Presidente e primeira-dama passaram o sábado em uma das propriedades oficiais da Presidência da República

O casal costuma passar os finais de semana na residência de campo oficial do Palácio do Planalto

A primeira-dama Janja Lula da Silva compartilhou em seu perfil no Instagram neste sábado (1º.jun.2024) um vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) andando pela Granja do Torto com os animais que habitam a propriedade.

“A Granja do Torto voltando a ser um ambiente acolhedor. É muito bom ver o lago com peixes e água limpa. Os animais, cuidados e bem alimentados. Até um Jacu hoje veio nos dar bom dia! E a Paineira florida…maravilhosa! E nosso sábado foi assim, recarregando a energia para seguir cuidando do Brasil!”, escreveu Janja.

Assista ao registro:

A Granja do Torto é a casa de campo oficial da Presidência da República, localizada na Fazenda Riacho Torto, nos arredores do Plano Piloto, em Brasília. São 37 hectares que incluem um lago e um córrego artificiais, piscina, campo de futebol, quadra poliesportiva, churrasqueira, heliponto e uma área de mata nativa.