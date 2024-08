Janja diz ter chorado com atletas da ginástica rítmica

Victória Borges sofreu uma lesão e foi carregada ao fim da apresentação pela equipe; Brasil ficou em 9º lugar e não se classificou

Na foto, a equipe brasileira da Ginástica Rítmica se abraçando; atleta Victória Borges sofreu uma lesão, mas mesmo machucada a ginasta fez a apresentação Reprodução/X@JanjaLula

PODER360 9.ago.2024 (sexta-feira) – 11h42



A primeira-dama, Janja Lula da Silva, disse nesta 6ª feira (9.ago.2024) que acordou cedo para assistir à equipe brasileira da ginástica rítmica nas Olimpíadas de Paris. “Chorei junto com elas”, escreveu Janja em seu perfil do X (ex-Twitter). O Brasil ficou em 9º lugar com 60.900 pontos e não se classificou.

A atleta Victória Borges sofreu uma lesão, mas mesmo machucada a ginasta fez a apresentação na arena para a última série com as fitas e as bolas, mas não conseguiu realizar os movimentos de maior dificuldade da coreografia. Ela saiu chorando e carregada pela equipe depois da apresentação.

A equipe brasileira da ginástica rítmica nas Olimpíadas de Paris é composta pelas atletas Deborah Medrado, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges.