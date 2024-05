Janja é convidada para cúpula de companheiros de chefes de Estado

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, fez o convite e afirmou que Janja seria uma “representante fantástica”

Na foto, Janja Lula da Silva (à esq.) e Olena Zelenska (à dir.) reprodução @janjalula – 10.mar.2024 – Instagram @olenazelenska_official – 31.mai.2024

PODER360 31.mai.2024 (sexta-feira) – 10h01



A primeira-dama Janja Lula da Silva foi convidada por Olena Zelenska, mulher do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para a 4ª reunião de esposas e maridos de chefes de Estado. A ucraniana conversou com jornalistas latino-americanos que estão em Kiev nesta semana e afirmou na 5ª feira (30.mai.2024) que Janja seria uma “representante fantástica da América Latina” no evento.

A Cúpula de Primeiras-Damas e Cavalheiros está marcada para agosto e busca articular parcerias e iniciativas entre os países para solucionar desafios humanitários globais. As informações são da Folha de S.Paulo.

Zelenska aproveitou a presença dos jornalistas para incentivar a participação do Brasil na coligação internacional para o retorno das crianças ucranianas ao país. O objetivo é mediar a volta de menores de idade que foram deportados ilegalmente pela Rússia.

De acordo com Kiev, 19.500 crianças foram ilegalmente retiradas do território desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

Para a primeira-dama ucraniana, a participação do Brasil na iniciativa é importante para melhorar a relação que está desgastada entre os 2 países. Na 5ª feira (30.mai) Zelensky criticou o posicionamento do governo Lula em relação à guerra.

“Por acaso o Brasil está mais alinhado com a Rússia do que com a Ucrânia?’ A Rússia nos atacou. O Brasil tem de estar do nosso lado e dar um ultimato ao agressor, em nome do resto do mundo”, afirmou o presidente ucraniano.