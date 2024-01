Janja inaugura Sala de Apoio à Amamentação no Planalto

O espaço será destinado às mães que trabalham no local e retornaram da licença-maternidade

Além da primeira-dama, também participaram da inauguração da sala, as ministras Nísia Trindade (Saúde), Cida Gonçalves (Mulheres) Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) reprodução/X (@JanjaLula) – 24.jan.2024

A primeira-dama Janja Lula da Silva inaugurou nesta 4ª feira (24.jan.2024) a 1ª Sala de Apoio à Amamentação no Palácio do Planalto. O local servirá para auxiliar as funcionárias públicas que são mães e que precisam amamentar depois do retorno da licença-maternidade.

“​​​​​​​​Um dia especial para as mamães e crianças aqui“, afirmou a primeira-dama em seu no seu perfil do X (ex-Twitter) ao compartilhar fotos da inauguração.

“Sabemos da importância do aleitamento materno e do direito à amamentação e vamos trabalhar junto aos ministérios para que essa iniciativa também aconteça em toda a Esplanada“, declarou Janja.

A Sala de Apoio à Amamentação está localizada no térreo do anexo 2 do Palácio do Planalto e o acesso é apenas para funcionárias que trabalham no Planalto. “A sala possui cabines individuais com poltrona de amamentação, geladeira com freezer para armazenamento do leite, microondas, trocadores de fraldas e pia para higienização”, informou a assessoria de comunicação da Casa Civil ao Poder360.

Segundo levantamento da Coordenação-Geral de Saúde do Palácio do Planalto, atualmente, há 20 funcionárias no Palácio do Planalto que são mães de crianças com até 2 anos de idade.

Além da primeira-dama, participaram do evento a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara e a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Em resposta à publicação da Janja, Nísia disse estar ‘’emocionada’’ com a inauguração. “As mães trabalhadoras do Planalto têm agora um lugar especial para esse momento tão íntimo de cuidado”, declarou.