Janja põe governo Lula na mira de Trump ao xingar Elon Musk

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, pôs o governo Lula na mira de Donald Trump ao xingar o principal aliado do presidente eleito dos Estados Unidos. Ao direcionar um “f*ck you” a Elon Musk, que assumirá um cargo no governo Trump, Janja fez com que os holofotes da Casa Branca não se concentrem apenas em Alexandre de Moraes (STF), alvo das críticas do empresário.

Antes, opositores de Lula tentavam passar para Trump e Musk a teoria de que os movimentos de Moraes para suspender o X eram coordenados com o governo brasileiro. Agora, Janja acaba de oferecer a munição que bolsonaristas buscavam para dar sustentação à tese.

Trump ainda não foi empossado, mas já tomou conhecimento de que Lula citou o “nazismo” ao se referir à volta da direita ao poder. A declaração de Janja, neste sábado (16/11), tensiona ainda mais a relação entre o Palácio do Planalto e o futuro chefe da Casa Branca.

Com base na atuação de Moraes, parlamentares do partido de Trump tentam aprovar um projeto para que os Estados Unidos punam países que, na visão desses congressistas, pratiquem atos que configurem censura. Veja, abaixo, o momento em que Janja xinga Elon Musk.