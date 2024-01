Janja posta vídeo sobre democracia no aniversário do 8 de Janeiro

“Nossas vozes se unem para lembrar que a democracia prevaleceu”, diz primeira-dama; presidente e ministros participaram

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (foto) em participação no vídeo Reprodução/X @JanjaLula – 8.jan.2023

PODER360 8.jan.2024 (segunda-feira) – 10h28



A primeira-dama Janja Lula da Silva compartilhou nesta 2ª feira (8.jan.2024) um vídeo sobre os atos extremistas nos prédios do Congresso, STF (Supremo Tribunal Federal) e Palácio do Planalto no 8 de Janeiro de 2023. A socióloga, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros, artistas e pessoas desconhecidas participaram da mídia repetindo a palavra “democracia”.

A atriz e produtora Denise Fraga inicia o vídeo com a fala: “Estamos juntos, todos os dias, lutando pela nossa democracia”. O material foi publicada no perfil das redes sociais da primeira-dama.

Na legenda, Janja afirma que “o Brasil é um só” e que o “país que respeita a decisão soberana de seu povo”. E, por fim, declara: “Nossas vozes se unem para lembrar que a democracia prevaleceu”.

Assista (2min19s):