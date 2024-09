Janja publica foto em apoio a Anielle Franco

A primeira-dama Janja da Silva publicou uma foto abraçando e beijando a ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, uma das supostas vítimas de assédio sexual pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

Anielle Franco só vai se manifestar publicamente sobre os relatos de supostos episódios de assédio sexual após conversar com o presidente Lula. É esperado que os dois conversem nesta madrugada por telefone ou na manhã de sexta-feira (6/9). Lula está em São Paulo, em virtude da abertura da Bienal do Livro.

Conforme mostrou a coluna, Silvio Almeida foi denunciado à organização Me Too Brasil por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres. A coluna contatou a organização após também receber denúncias de suposto assédio sexual por Silvio Almeida contra a Anielle Franco e outras mulheres.

À coluna, Anielle não quis comentar os relatos sobre o suposto assédio contra ela. Almeida divulgou nota e gravou um vídeo negando as acusações.

A coluna apurou com 14 pessoas, entre ministros, assessores do governo e amigos de Anielle Franco, como teriam ocorrido os supostos episódios de assédio a Anielle, que incluiriam toque nas pernas da ministra, beijos inapropriados ao cumprimentá-la, além de o próprio Silvio Almeida, supostamente, ter dito a Anielle expressões chulas, com conteúdo sexual. Todos os episódios teriam ocorrido no ano passado.

