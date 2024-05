Janja publica nova foto de Esperança, cadela adotada no RS

Após ser resgatada das enchentes no Rio Grande do Sul e passar por cirurgia, animal foi adotado pela primeira-dama

Janja com a cadela que ela batizou de Esperança reprodução/X @JanjaLula – 7.mai.2924

Ana Mião 11.mai.2024 (sábado) – 14h10



A primeira-dama Janja Lula da Silva publicou neste sábado (11.mai.2024) em seus perfis nas redes sociais uma nova foto com Esperança, cadela que adotou em Canoas, no Rio Grande do Sul. O animal está se recuperando depois de passar por uma cirurgia para recuperar-se de fraturas na pelve. Na última 5ª feira (9.mai), Janja anunciou que Esperança está fazendo sessões de fisioterapia.

Assista ao vídeo em que Janja adota Esperança (1min5s):

