Janja publica vídeo de Lula como Super Mario

Primeira-dama compartilhou montagem do presidente para destacar conquistas do governo; “passando por todas as fases para voltar a crescer”

Edição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (foto) em sua corrida matinal como um personagem do jogo eletrônico Super Mario reprodução/X @JanjaLula – 20.mar.2024

PODER360 20.mar.2024 (quarta-feira) – 14h14



A primeira-dama Janja Lula da Silva compartilhou nesta 4ª feira (20.mar.2024) um vídeo com uma montagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como personagem do jogo Super Mario. Nela, o petista “passa todas as fases” para o crescimento do Brasil. O vídeo é uma criação do governo com as imagens compartilhadas pelo petista na 3ª feira (19.mar) em sua caminhada matinal próxima ao Palácio da Alvorada, residência oficial do casal presidencial.

“É o Brasil do presidente Lula passando por todas as fases para voltar a crescer e devolver dignidade ao povo brasileiro”, disse a primeira-dama em seu perfil no X (ex-Twitter).

No vídeo, segundo o governo, Lula conquista as fases de:

mais empregos formais, com 180 mil vagas em janeiro; Bolsa Família com 55,7 milhões de pessoas; programa Escola em Tempo Integral com 1 milhão de vagas; Minha Casa, Minha Vida com mais de 2 milhões de moradias; Plano Safra com R$ 344,6 bilhões e crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2,9% em 2023. Assista:

É o Brasil do Presidente @LulaOficial passando todas as fases para voltar a crescer e devolver dignidade ao povo brasileiro! pic.twitter.com/5n9NF2WeHC

— Janja Lula Silva (@JanjaLula) March 20, 2024