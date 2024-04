Janja publica vídeo de Lula jogando futebol no Alvorada

“Domingão batendo um bolão”, escreveu a primeira-dama no Instagram; presidente passou por cirurgia no quadril no ano passado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) jogando futebol no Palácio da Alvorada Reprodução/Instagram @janjalula – 14.abr.2024

14.abr.2024 (domingo)



A primeira-dama Janja Lula da Silva publicou um vídeo neste domingo (14.abr.2024) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) jogando futebol no Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo em Brasília.

“Domingão batendo um bolão”, escreveu Janja em seu perfil no Instagram. Ela grava Lula chutando a bola e marcando um gol. Ela, então, comemora e dá um abraço no presidente.

Assista ao vídeo de Lula jogando futebol (55s):

O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta, também compartilhou o vídeo em seu perfil no X (ex-Twitter), mas ao som da música “É Uma Partida de Futebol”, da banda Skank. “Craque do jogo”, escreveu.

Além do momento esportivo, Janja também publicou uma foto de Lula alimentando peixes no Alvorada.

Lula passou por uma cirurgia no quadril para corrigir uma artrose em setembro de 2023. Menos de 1 mês depois, ele disse que já estava “recuperando a normalidade”.

A recuperação de Lula foi estável. Recebeu alta do hospital 2 dias antes do previsto e seguiu em isolamento no Alvorada por 15 dias, conforme recomendação médica. Voltou a trabalhar de forma remota já na 2ª semana depois da cirurgia.